Иваново, , 17:36 — REGNUM Классы в 12 школах Ивановской области отправлены на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил на брифинге 17 сентября сообщил глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Опустевший школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»На данный момент Роспотребнадзором закрыты на карантин в связи с выявлением заболевших COVID-19 отдельные классы в нескольких школах», — цитирует пресс-служба облправительства Фокина.

На дистанционное обучение временно переведены классы в школах №6, №17, №56, №20, №33, №14, №64 и №43 в Иванове, №9 в Шуе, №3 в Юже, Приволжская коррекционная школа-интернат, средняя школа №1 г. Фурманов. Речь идёт о «единичных случаях заражения». Сами школы продолжают работу в очном формате. Одна школа переведена на дистанционное обучение полностью — это Чернореченская средняя школа в Ивановском районе, причина — вспышка ОРВИ.

На 17 сентября в регионе зарегистрировано 8096 случаев заражения коронавирусом, 6650 человек выздоровели. 128 пациентов скончались.