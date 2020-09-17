Челябинск, , 17:32 — REGNUM В Челябинской области на самоизоляцию ушёл первый замгубернатора Виктор Мамин. Информацию об этом журналистам подтвердили в региональном правительстве.

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Причиной стал коронавирус, выявленный у его супруги. Сейчас она госпитализирована. По данным издания «Первый областной», COVID-19 протекает у неё в лёгкой форме.

Мамин и его сын временно изолировались. Чиновник продолжает работать дистанционно.