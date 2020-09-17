Москва, , 17:30 — REGNUM В Москве сильный дождь затопил несколько участков дорог и подземных переходов. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ливень Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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По данным агентства, в столице наблюдается затопление участков дорог, расположенных в разных районах города. Также сообщается о заполнении водой подземных переходов, в частности, на Белорусском вокзале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 сентября ожидаются дождь и сильный ветер до 20 м/с.