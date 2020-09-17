Калуга, , 18:21 — REGNUM В Калуге 17 сентября состоялся X Областной бал выпускников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

В мероприятии приняли участие 34 воспитанника из Азаровского детского дома имени В. Т. Попова, Центра содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА» и Бетлицкой школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из выпускников продолжат образование в профессиональных образовательных организациях области.

Выпускникам вручили подарки. В 2020 году это денежные сертификаты номиналом 10 тыс. рублей для приобретения «стартового набора» для начала самостоятельной жизни.

Для юбилейного выпуска была подготовлена праздничная программа. Организаторами бала стали министерство труда и социальной защиты области, Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее».

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