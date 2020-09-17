Краснодар, , 17:00 — REGNUM 20 новых пожарных частей необходимо построить на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания с участием главы МЧС РФ Евгения Зиничева и губернатора региона Вениамина Кондратьева, которое состоялось в Краснодаре 17 сентября.

Пожарная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

На заседании обсуждалась готовность региона к возможным ЧС. Глава региона поблагодарил руководителя МЧС за помощь ведомства в тушении пожара на Утрише. Он также отметил рост числа возгораний на территории Кубани в этом году из-за засухи.

«Со своей стороны мы предпринимаем комплекс мер. Действует 11 лесопожарных станций — в том числе на побережье, где возгорания происходят в труднодоступных местах. Закупаем противопожарную технику, беспилотные аппараты, камеры видеонаблюдения для мониторинга ситуации в лесах», — сказал Кондратьев.

На строительство и содержание пожарных частей до 2024 года в регионе направят 3,5 млрд рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Экология». Планируется построить десять новых пожарных частей, при этом, по словам губернатора, и этого числа недостаточно.

«Нам не хватает порядка 20 пожарных частей, прошу поддержать край и включить их строительство в планы МЧС», — обратился губернатор к Евгению Зиничеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Анапе произошёл крупный природный пожар, затронувший территорию заповедника Утриш — выгорело более 130 га территории. Причиной пожара был назван человеческий фактор.