Мурманск, , 17:00 — REGNUM Дезинфицирующие средства на основе кислородных соединений наиболее эффективны против COVID-19. Об этом заявила главный внештатный госпитальный эпидемиолог Мурманской области Елена Иванова.

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По ее словам, в ковид-отделениях Мурманской области палаты, санузлы и процедурные моют дезинфекторами два раза в день. После выписки пациента палату буквально заливают растворами с пола до потолка. Общие помещения орошают из гидропультов дважды в день. Боксы в приемном покое заливают полностью после каждого пациента.

«Для обработки используют дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода как наиболее эффективные в данной ситуации в противовирусных концентрациях и экспозициях, то есть довольно сильные», — уточнила Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявили 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.