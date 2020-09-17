Мурманск, 17 сентября 2020, 17:00 — REGNUM Дезинфицирующие средства на основе кислородных соединений наиболее эффективны против COVID-19. Об этом заявила главный внештатный госпитальный эпидемиолог Мурманской области Елена Иванова.
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По ее словам, в ковид-отделениях Мурманской области палаты, санузлы и процедурные моют дезинфекторами два раза в день. После выписки пациента палату буквально заливают растворами с пола до потолка. Общие помещения орошают из гидропультов дважды в день. Боксы в приемном покое заливают полностью после каждого пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявили 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.