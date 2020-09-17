Москва, , 16:39 — REGNUM Российская Федерация не будет присоединяться к программе COVAX, организованной Всемирной организацией здравоохранения для создания и распространения вакцин от коронавируса, сообщает 17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правительстве РФ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, участие в этой программе предполагает крупные финансовые взносы в общий фонд ВОЗ на закупку вакцин от коронавируса.

Ранее ВОЗ перенесла крайний срок вступления в программу COVAX для потенциальных стран-участниц на 18 сентября.

«Такой необходимости у РФ нет, так как наша страна сама разрабатывает и уже приступила к производству собственной вакцины», — цитирует агентство слова источника.

Напомним, ранее ВОЗ продлила крайний срок вступления в эту программу до 18 сентября.

На данный момент в программе COVAX участвуют более 170 стран.

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