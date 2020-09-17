Воронеж, , 16:34 — REGNUM Шесть новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Воронежской области за неделю с 10 по 17 сентября. Данные опубликовала пресс-служба правительства региона по итогам заседания регионального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 10 сентября оперштаб сообщал о 161 зарегистрированной смерти среди пациентов с коронавирусом, на 17 сентября в статистику включено уже 167 летальных исходов. При этом в федерльную статистику включено только 148 смертельных исходов.

Всего за период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 17 412. Выздоровели 14 935 пациентов, у которых заражение было подтверждено тестированием, и 2358 пациентов, которым диагноз поставили по результатам КТ.

На заседании оперштаба отмечалось, что рост заболеваемости в регионе связан, прежде всего, с заносом вируса в коллективы, том числе в образовательных учреждениях, из домашних очагов после отпуска. Так, с середины июля COVID-19 был выявлен у 79 воронежцев, вернувшихся с курортов.