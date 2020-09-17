Москва, , 16:32 — REGNUM Снижение максимальной разрешенной скорости для общественного транспорта — это хорошая идея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил основатель ГК «Урбантех», председатель правления ассоциации «ОКО» Андрей Денисенков. Так он прокомментировал новость о том, что в России хотят ввести скоростные ограничения для самокатов, скутеров и сегвеев.

«Снижение максимальной разрешенной скорости для общественного транспорта — это, безусловно, хорошая идея, — сказал Денисенков. — Более того, вопрос понижения скорости в городах актуален для всех типов транспортных средств, поскольку существующие сегодня скоростные ограничения с учетом нештрафуемых +20 км/ч, создают большую угрозу для безопасности на дорогах, приводят к высокой смертности и травматизму при ДТП».

Тем не менее, как подчеркнул эксперт вместе с подобными нововведениями крайне важно сохранить удобство городского транспорта, не допустить заметного увеличения времени в пути.

Напомним, как сообщалось ранее, Минтранс и ГИБДД подготовили проект изменений в ПДД.