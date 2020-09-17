Москва, 17 сентября 2020, 16:32 — REGNUM Снижение максимальной разрешенной скорости для общественного транспорта — это хорошая идея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил основатель ГК «Урбантех», председатель правления ассоциации «ОКО» Андрей Денисенков. Так он прокомментировал новость о том, что в России хотят ввести скоростные ограничения для самокатов, скутеров и сегвеев.
Тем не менее, как подчеркнул эксперт вместе с подобными нововведениями крайне важно сохранить удобство городского транспорта, не допустить заметного увеличения времени в пути.
Напомним, как сообщалось ранее, Минтранс и ГИБДД подготовили проект изменений в ПДД.