Москва, , 16:29 — REGNUM Министерство образования и науки РФ утвердило новый порядок приёма студентов. Он будет действовать при поступлении на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Студенты на лекции Jirka Matousek

Новые правила будут действовать с 2021—2022 учебного года. Они позволяют проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям и направлениям. В Минобрнауки отмечают, что новая опция позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу программ, а специализацию проводить по итогам первого или второго курса.

Кроме того, вузы могут предложить для абитуриентов выбрать предметы для испытания, а поступающий сможет предоставить результаты ЕГЭ по предмету по своему усмотрению. В министерстве полагают, что опция будет доступна для обучения в сфере информационных технологий. Образовательные учреждения будут сами устанавливать испытания для абитуриентов со средним специальным и высшим образованием, смогут установить максимальное число специальностей, по которым поступающий сможет участвовать в конкурсе, — не более десяти.

Становится общим правилом возможность подачи документов в электронном виде.