Варшава, , 16:20 — REGNUM Министерство образования Польши объявило о внесении новых положений в действующие в школах санитарные правила, разработанные совместно с министерством здравоохранения и Главным санитарным инспектором республики. Об этом 17 сентября сообщает Dziennik.

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Так, в инструкции о санитарных правилах в школе было добавлено новое положение, «необходимое в связи с особой защитой учащихся с хроническими заболеваниями».

Отныне школам предписано, чтобы дети с хроническими заболеваниями обязательство соблюдали дистанцию во время уроков, в столовой и на коридорах, а если нет возможности соблюдать дистанцию в местах общего пользования, обязательно стоит надевать защитную маску.

Данные меры вызваны пандемией коронавируса. Болезнь наиболее тяжело переносят лица с хроническими заболеваниями.