Ставрополь, , 16:26 — REGNUM Строительную экспертизу проводят в школе Ставрополя, где на ученицу упал пласт штукатурки. В городе также проверят безопасность зданий других общеобразовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, 15 сентября в ставропольской средней школе №32 на лестничной площадке во время перемены на ученицу девятого класса с потолка упала часть отделочного материала. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. По данному факту следственные органы и прокуратура проводят проверку.

«Независимая экспертная группа подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего. Через два дня у нас будут результаты исследования, которые установят причину обрушения фрагмента штукатурки», — сказал главы города Иван Ульянченко и добавил, что здание школы не является аварийным.

Руководству всех городских образовательных учреждений и комитету образования администрации Ставрополя дано поручение обследовать состояние зданий школ на предмет безопасности.

Между тем губернатор Ставрополья Владимир Владимиров у себя в Instagram сообщил, что получил министерству образования края провести служебную проверку в данной школе. Глава региона заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

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