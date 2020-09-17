Брянск, 17 сентября 2020, 16:14 — REGNUM Почётные звания город, село и посёлок Партизанской славы получили четыре населённых пункта Брянской области. Торжественное вручение грамот произошло 17 сентября на мемориальном комплексе «Партизанская поляна», сообщает пресс-служба правительства региона.
Грамоты о присвоении почётных региональных званий вручил представителям муниципалитетов в день 77-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков губернатор Брянской области Александр Богомаз. Новые звания получили город Севск (Севский район), посёлки Витемля (Погарский район) и Бытошь (Дятьковский район), деревня Стеклянная Радица (Брянский район).
Теперь в Брянской области регионального почётного звания удостоены свыше 30 населённых пунктов.