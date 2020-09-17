Архангельск, , 16:06 — REGNUM В Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у 103 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лидер по суточному приросту — Архангельск, здесь выявлено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На втором месте — Котласский район (12 случаев), на третьем — Северодвинск (10). Количество пациентов с COVID-19 продолжает расти в большинстве районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельскую область поступили первые 42 дозы вакцины от коронавируса.