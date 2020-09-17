Черкесск, , 16:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь усилены запретительные и ограничительные меры из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Среди них — приостановление личного приема в учреждениях и организациях, закрытие предприятий общепита, детских учреждений и спортшкол.

Так, по данным республиканского оперативного штаба, с 1 сентября закрыты банкетные залы в кафе и ресторанах Ногайского района, с 10 сентября запрещены всяческие мероприятия с участием более 50 человек в городах Черкесск и Карачаевск, а также в Адыге-Хабльском, Усть-Джегутинском, Малокарачаевском и Прикубанском районах.

Закрыты детские игровые площадки в сельских поселениях Адыге-Хабльского района. Также введен временный запрет на работу спортшкол и спортзалов. В оперштабе также сообщили о переводе на дистанционную работу отдельных классов школ и групп в детских садах, но не уточнили, в каких именно образовательных организациях приняты данные меры.

Что касается работы учреждений и организаций, то личный прием граждан в них запрещен до особых указаний. Жителям региона рекомендовано обращаться в письменной форме, по телефону либо по интернет-связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний месяц в Карачаево-Черкесии наблюдается рост пациентов с диагнозом COVID-19.

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