Грозный, , 16:01 — REGNUM В Чечне продолжает наблюдаться наименьший прирост пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки он составил, в частности, пять человек, в то время как в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировано от 32 (в Северной Осетии) до 138 (на Ставрополье) новых случаев заражения коронавирусом.

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При этом в Чечне зафиксировано и наименьшее общее число носителей коронавируса — 2361 человек за все время наблюдения в период пандемии коронавируса. Для сравнения, в ближайшем по этому показателю регионе — Ингушетии — зафиксировано свыше пяти тысяч пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

Что касается наибольшего числа носителей коронавируса, то по этому показателю в антилидерах в СКФО остается Ставропольский край, где, по данным федерального оперативного штаба на 17 сентября, зафиксировано 14 208 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В Чечне в настоящее время находятся на лечении 536 пациентов. Под наблюдением медицинских работников, на основании предписания регионального управления Роспотребнадзора, находятся 915 жителей, вернувшихся из неблагополучных стран либо контактировавших с заразившимися коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за все время пандемии 1785 жителей Чечни. Не удалось спасти врачам 40 пациентов.