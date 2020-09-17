Пятигорск, Ставропольский край, , 16:07 — REGNUM Самый активный участник единственной в 2020 году очной смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в Пятигорске получит в подарок автомобиль. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Отмечается, что у каждого участника очной смены «Машука» есть рейтинг, который определяется его активностью в форумных мероприятиях. Повышать его молодые люди могут, участвуя в интеллектуальных играх, спортивных и творческих конкурсах, а также задавая вопросы и внося предложения в рамках встреч с гостями форума.

«Самые активные участники очной смены ежедневно отмечаются подарками от партнеров. Но самый ценный приз будет вручен по итогам смены. Набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участник форума получит автомобиль», — сказано в сообщении.

Напомним, четвертая смена XI молодежного форума «Машук» проходит с 15 по 20 сентября на Комсомольской поляне Пятигорска. Ее участниками стали 300 наиболее активных участников первых трех онлайн-смен форума, в которых приняли участие около 4 тыс. человек из 80 регионов России.