Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM Наиболее сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается в четырёх городах Ростовской области. Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 сентября сообщила министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

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По словам главы ведомства, точками напряжения в настоящее время являются Ростов-на-Дону, Волгодонск, Новочеркасск и Шахты. Более спокойная ситуация складывается в Белой Калитве, Таганроге.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 25 городах и районах Ростовской области. Наибольший суточный прирост произошёл в Ростове-на-Дону, где выявили 104 носителя инфекции, и в Волгодонске — 21 заболевший.