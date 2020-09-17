Архангельск, , 15:28 — REGNUM В Архангельскую область поступила вакцина от коронавируса SARS-CoV-2. Первая партия в 42 дозы в ближайшее время будет расформирована по учреждениям. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения области Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По словам Русиновой, что в первую очередь прививать от коронавируса будут медицинских работников, которые имеют непосредственный контакт с больными COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала учебного года заболели COVID-19 63 школьника.