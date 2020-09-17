Астрахань, , 15:28 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 17 сентября подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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28 июля скончался мужчина 1946 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончался 91 пациент с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6364 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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