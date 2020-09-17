Хасавюртовский район, Дагестан, , 15:29 — REGNUM В Хасавюртовском районе Дагестана завершено расследование в отношении одной из фигуранток уголовного дела о крупномасштабном хищении пособий по уходу за ребенком. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Перед судом предстанет старший специалист отдела по вопросам пособий семьям с детьми управления социальной защиты населения Хасавюртовского района — территориального органа министерства труда и социального развития Дагестана. По данным следствия, летом 2014 года обвиняемая вступила в сговор с начальником и другими сотрудниками указанного управления для хищения бюджетных денег, предназначенных для выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

Они включили в электронную базу данных минтруда Дагестана и расчетно-платежные ведомости более 600 вымышленных получателей выплат. После этого вместе с начальниками отделений почтовой связи и почтальонами в населенных пунктах Хасавюртовского района похитили более 40 млн рублей.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, пособничестве в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге. Уголовное дело по обвинению тринадцати начальников отделений почтовой связи, почтальона и начальника отдела управления соцзащиты населения района в настоящее время рассматривается в суде. Расследование дела в отношении начальника и главного бухгалтера управления продолжается.