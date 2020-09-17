Магас, , 15:23 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор в отношении предпринимателя, который поставлял лекарства в медицинские и другие учреждения. Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве и присудил ему два года принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства, сообщили 17 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Вина подсудимого заключалась в том, что он, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлял поставки в медорганизации лекарственных средств. При этом лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения бизнесмен не имел. Свою незаконную деятельность он вел в течение пяти лет, начиная с 2015 года, и успел заработать на этом денежную сумму, размер которой не оглашается надзорным ведомством, но отмечено, что он считается особо крупным.

С учетом того, что злоумышленник имеет на иждивении четверых малолетних детей, ему назначено достаточно мягкое наказание.