Тюмень, , 15:18 — REGNUM Министр Валерий Фальков предложил рассмотреть вариант введения шестилетнего специалитета для отраслей оборонного-промышленного комплекса. Несомненно, данные отрасли требуют хорошо проработанных hard skills и специальной подготовки, возможно, дополнительный год позволит приблизить выпускников к современным требованиям и стандартам в этих стратегически важных областях. Об этом 17 сентября ИА REGNUM заявила и.о. проректора ТюмГУ (участник проекта 5−100) Таисья Погодаева, комментируя выступление главы Министерства науки и высшего образования в Госдуме 16 сентября.

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Она уточнила, что в ТюмГУ направления подготовки для отраслей оборонно-промышленного комплекса не представлены, но в настоящее время вуз находится в процессе перехода бакалавриата и специалитета на модель 2+2, поставленную президентом России в качестве одной из задач для высшей школы.

«Если рассматривать вместе с магистратурой, то получается 2+2+2, как раз 6 лет, и это, на наш взгляд, позволит дать фундаментальное общее образование, поставить базовые профессиональные компетенции, а также обеспечить узкую профессиональную настройку на основе лучших международных практик», — подчеркнула Погодаева.