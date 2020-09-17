Липецк, 17 сентября 2020, 15:16 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов оценил подготовительные работы перед строительством футбольного манежа на площадке «Катящихся камней». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, контракт на возведение крытого футбольного манежа был заключен со строительной фирмой из Мордовии 1 сентября.
Для рабочих установлен строительный городок, для движения спецтехники по площадке завезены дорожные плиты. Завершить стройку подрядчик должен до первого ноября 2022. Сумма контракта составила 742,4 млн рублей. Объект будет возведен в рамках федерального проекта Министерства спорта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография». Комплекс будет построен на условиях софинансирования: из федерального бюджета выделено 460 млн рублей и из регионального — 280 млн рублей.
Спортивно-оздоровительный объект будет представлять собой каркасный монолит из железобетона с утеплением. Планируется, что на крытом стадионе с искусственным покрытием будут проводить учебно-тренировочные занятия, а также соревнования уровня ПФЛ. Также здесь возведут здание манежа с трибунами на 500 человек, двухэтажную пристройку административно-бытового блока. Общий строительный объем спорткомплекса достигает почти 350 000 кубометров.
Также Игорь Артамонов посмотрел объекты недостроенного физкультурно-спортивного комплекса, состоящего из зоны хоккейного поля с трибуной на 200 мест и зоны бассейна на 10 дорожек.