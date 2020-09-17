Кейптаун, , 15:18 — REGNUM В ЮАР, где ввели одни из самых ранних и строгих карантинных режимов в мире, объявили о дальнейшем ослаблении мер для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili.

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С 20 сентября ночной комендантский час в стране будет сокращен, собрания будут разрешены на 50% от вместимости заведения, и снова будет разрешена продажа алкоголя.

«Мы выдержали коронавирусную бурю», — заявил президент Сирил Рамафоса в телеобращении к нации.

Однако правила социального дистанцирования и ношения масок останутся в силе, добавил он.

К настоящему времени в ЮАР выявили более чем 650 000 случаев заражения коронавирусом, из них более чем 15 000 — с летальным исходом.

Однако число новых случаев заражения сократилось с примерно 12 000 в день в июле до менее чем 2000.

«Сейчас самое время вернуть нашу страну, ее народ и нашу экономику к нормальной ситуации, которая больше напоминает ту жизнь, которую мы вели полгода назад», — сказал Рамафоса.

«Пора переходить к тому, что станет нашей новой нормой, пока коронавирус ещё существует», — добавил он.

Президент объявил, что после консультаций с экспертами в области здравоохранения и должностными лицами по всей ЮАР понизят уровень чрезвычайной ситуации с 2 до уровня 1 с полуночи 20 сентября.

Это означает, что общественные, религиозные, политические и другие собрания будут разрешены до тех пор, пока количество людей не превысит 50% от нормальной вместимости места проведения, максимум до 250 человек в помещении и 500 человек на открытом воздухе. Максимальное количество людей, которые могут присутствовать на похоронах, увеличат с 50 до 100 человек. Общенациональный комендантский час с 22:00 до 04:00 начнется двумя часами позже. Алкоголь будет разрешен к употреблению на месте в лицензированных заведениях.