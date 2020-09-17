Кривой Рог, Украина, , 15:24 — REGNUM Работники Криворожского локомотивного депо присоединились к забастовке шахтёров Криворожского железорудного комбината (КЖРК). Об этом написал 17 сентября председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

«К акции протеста горняков шахт «Октябрьская», «Родина», «Терновская», «Гвардейская» (КЖРК) присоединяется трудовой коллектив работников-железнодорожников Кривбасса», — рассказал он.

Волынец сообщил, что местная профсоюзная организация железнодорожников обратилась к мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу с требованием повысить заработную плату не менее чем на 25%, пересмотреть уровень дополнительных выплат, а также починить подвижный состав, на котором вынуждены работать люди.

Если требования железнодорожников не будут выполнены, они пообещали устроить итальянскую забастовку, то есть работать, строго придерживаясь всех инструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 179 горняков вот уже более двух недель находятся под землёй. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

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