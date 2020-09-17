Окленд, Новая Зеландия, , 15:05 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер игры Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Его опубликовали 16 сентября на YouTube-канале студии Steel Wool Studios.

По словам разработчиков, тизер был записан на консоли PlayStation 5. Дата релиза проекта пока не называется.

Напомним, Five Nights at Freddy's — это серия хоррор-игр от разработчика Скотта Коутона. В проектах франшизы геймеры берут на себя управление охранником пиццерии, которого пытаются убить обезумевшие роботы-аниматроники.

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