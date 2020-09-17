Челябинск, , 15:03 — REGNUM Школы нарушают права детей, когда запрещают им приходить на занятия с волосами, покрашенными в розовый и другие цвета. Об этом в Facebook написала челябинский омбудсмен Юлия Сударенко.

Поводом для этого стал адресованный ей вопрос о том, законен ли запрет ходить в школу с розовыми волосами. Сударенко констатировала, что для многих родителей и детей препятствием для посещения школы оказывался даже цвет ногтей.

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«Моё мнение однозначно и основано на законе — это нарушение прав человека!!! И это морально, психологически и этически неправильно — ломать индивидуальность нельзя!!!» — написала омбудсмен.

Отметим, также в ряде школ ранее возникали скандалы с формой одежды. Также периодически появляются жалобы на претензии к другим элементам внешнего вида учащихся.