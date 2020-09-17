Оренбург, , 15:01 — REGNUM В Оренбургской области в пяти школах объявлен карантин. В учреждениях образования в пяти классах выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

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На карантин отправили учеников двух классов в Гае, по одному классу в городах Новотроицк и Орск, а также в Ташлинском районе. Для школьников предусмотрено обучение в дистанционном формате.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 11 529 случаев заражения коронавирусом.