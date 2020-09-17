Москва, , 15:02 — REGNUM Тот факт, что Россия открыла ранее для наших граждан зарубежные страны, пока ни о чем не говорит. Мы-то открыли свою часть калитки. А вот большинство зарубежных стран свою калитку оставили закрытой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление МИД РФ о преждевременном открытии границ.

«А если и пускали российских граждан к себе, то только на условиях двухнедельного карантина. Кому хотелось бы провести отпуск в Испании или Италии, просидев две недели на карантине и не выходя из дома.

По сути, только несколько направлений, любимых российскими туристами, оказались доступными. Да и то, с серьезным запозданием.

В итоге значительная часть туристов стала заказывать туры в Турцию и Черногорию. И если первая из стран зависит от туристического потока сильно, но не фатально, то вторая — просто критически.

Не будет российских туристов — не будет бюджета у Черногории. И там это прекрасно понимают. Несмотря на то, что европейские страны одна за другой подтверждают начало второй волны коронавируса. И пока непонятно, какой продолжительности и глубины эта вторая волна будет.

Придется ли вводить масштабные карантинные меры, останавливать сегмент потребления и тормозить иные отрасли национальных экономик. Так что опасения, высказанные МИД России, вполне обоснованы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о сроках открытия границ для возобновления полетов по популярным туристическим направлениям Европы обсуждать преждевременно, заявили в МИД России.

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