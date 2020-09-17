Токио, , 15:00 — REGNUM Энтузиаст с ником ElAnalistaDeBits сравнил геймплейные кадры из игры Demon's Souls с кадрами из будущего ремейка. Получившееся видео он опубликовал на своём YouTube-канале 16 сентября.

Кадры ремейка Demon's Souls были взяты из нового трейлера, который 16 сентября показали на презентации Sony. На получившемся видео можно увидеть, как изменилась графика проекта за 11 лет.

Напомним, ремейк Demon's Souls станет одним из проектов стартовой линейки PlayStation 5. Релиз игры состоится 12 ноября 2020 года.

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