Калуга, , 15:20 — REGNUM В День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, 17 сентября, в деревне Хлуднево Думиничского района состоялось открытие после реконструкции мемориального комплекса в честь подвига лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, принявших неравный бой с врагом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мемориальный комплекс в честь лыжников-разведчиков, погибших 23 января 1942 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Его возвели в 1967 году по предложению и на средства комсомольцев и молодёжи Комитета государственной безопасности СССР. В 2020 году по инициативе управления ФСБ России по Калужской области за счёт средств областного и местного бюджетов муниципалитетом была благоустроена территория комплекса.

«Далеко в прошлое ушёл этот подвиг, но он остался в нашей памяти и в наших сердцах. Когда 27 разведчикам-лыжникам поставили задачу выбить врага из Хлуднево, трудно представить что они думали об этом. Четыреста фашистов, танки, артиллерийские орудия. Можно ли сегодня представить, что люди способны совершить такой подвиг… 22 из них остались здесь навсегда. Мы помним этот подвиг и зримым свидетельством нашей памяти являются памятники и обелиски», — заявил губернатор Владислав Шапша.

Завершилось мероприятие возложением цветов.

Бой у деревни Хлуднево 23 января 1942 года — это героический эпизод заключительного этапа битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. С началом зимы 1941−1942 годов на основе мотострелковых рот из состава Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР были сформированы четыре мобильных лыжных отряда для тактических разведывательных и диверсионных операций в тылу противника. Целью отрядов был выход к лесам Брянской области для связи с действовавшими там партизанами. Из 27 бойцов отряда, участвовавших в атаке на врага, осевшего в деревне Хлуднево, в живых остались только пятеро. Задача, поставленная отряду, была выполнена. За проявленное мужество и героизм 22 участника боя награждены орденами Ленина, два бойца — орденами Красного Знамени, один — орденом Красной Звезды. Заместителю политрука Лазарю Папернику присвоено высокое звание Героя Советского Союза посмертно. В честь Лазаря Паперника в 1966 году в Москве была названа улица.

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