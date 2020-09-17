Токио, , 14:41 — REGNUM Стали известны российские цены на игровую консоль PlayStation 5. Об этом 17 сентября сообщает «Игромания».

Версия консоли с дисководом будет стоить 46 999 рублей, а без него — 37 999 рублей. Старт продаж PlayStation 5 ожидается 12 ноября 2020 года.

Об этом стало известно из новой презентации компании Sony. На ней разработчики также представили стартовую линейку игр для PS5.

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