Самара, , 14:49 — REGNUM 14 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сообщению пресс-службы ведомства, 30-летняя женщина страдала заболеванием крови, 61-летняя женщина, страдала онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщины 75 лет, 64 лет, 59 лет и 80 лет, страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщины 77 лет, 88 лет и мужчины 74 лет и 67 лет, страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 58-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, мужчины 50 лет и 55 лет страдали заболеваниями эндокринной системы. Кроме этого, скончался 66-летний мужчина.

Отмечается, что всего в регионе скончались 159 пациентов c COVID-19. При этом, коэффициент летальности в регионе составил 1,54 (в России — 1,76), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 4,98 (в России 13,06).

Сообщается, что за сутки по области было выявлено 125 фактов заражения коронавирусом. А всего было зафиксировано 10 312 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ним почти 80% ранее инфицированных — 7947 человек. На учете у врачей стоят 240 человек.

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