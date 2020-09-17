Томск, , 14:40 — REGNUM В студгородке Томского политехнического университета насчитывается 14 общежитий, в которых проживают более 6 000 студентов. Причём все студенты-первокурсники обеспечены местами в общежитиях. Проблем с местами не возникает, заявила 17 сентября ИА REGNUM начальник управления делами и организационной работы Томского политехнического университета (вуз-участник проекта 5−100) Виктория Рубцова, комментируя выступление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в Госдуме, в ходе которого он признал существование дефицита общежитий для студентов в регионах.

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Как отметила Рубцова, традиционно к началу нового учебного года готовится порядка 450 комнат для первокурсников. Кроме того, студгородок ТПУ прошел серьезную санацию в 2015 — 2017 годах с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций в восьми общежитиях, установкой пластиковых окон, ремонтом кровли, утеплением фасадов. Также в 2015 году в кампусе ТПУ появилось 17-этажное общежитие для магистрантов и аспирантов.

«В 2017 году после капитального ремонта мы приспособили одно из общежитий ТПУ для проживания маломобильных студентов. Во всех зданиях есть общие и учебные комнаты, тренажерные и фитнес-залы. Все это позволило ТПУ получить в 2016 году звание лучшего студенческого городка в России по итогам конкурса, проведенного Министерством образования и науки РФ», — уточнила Рубцова.

Она добавила, что развитие комфортной для проживания университетской среды не стоит на месте: «Мы стараемся откликаться на просьбы и предложения студентов. Например, сейчас развиваем проект по обустройству в общежитиях прачечных-ландроматов с возможностью расплатиться по банковской карте. Первая подобная прачечная самообслуживания открывается в одном из общежитий на днях. Кроме того, в общежитиях устанавливают автоматы, оснащенные системой дополнительной очистки питьевой воды, разработанной учеными-политехниками. Пользоваться ими студенты могут бесплатно. При этом у университета существует потребность в капитальном ремонте общежития для иностранных студентов. Здание было построено в 1977 году и рассчитано на 510 мест. Вуз получил субсидию от Министерства науки и высшего образования РФ в размере 140 миллионов рублей на ремонтные работы. Они предполагают отделку внутренних помещений с заменой всех инженерных коммуникаций. На время ремонта мы переселили наших иностранных студентов в другие общежития».