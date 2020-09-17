Челябинск, , 14:36 — REGNUM В Челябинске закончено следствие по делу против бывшего главы городского управления капитального строительства. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Евгения Пашкова обвиняют в получении взятки на сумму 2,5 млн рублей. По данным следователей, в 2015—2019 годах он и его подельник получили эти деньги частями от одной из фирм. Взамен от них ожидали общего покровительства при заключении, размещении и исполнении муниципальных контрактов, которые связаны с капитальным строительством.

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ России. Сейчас дело направлено в прокурору, а после будет передано в суд. Добавим, по этим эпизодам также проходит бывший мэр Евгений Тефтелев. Он ранее заключил досудебное соглашение, и его дело рассматривается отдельно.