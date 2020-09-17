Волгоград, , 14:40 — REGNUM Коронавирус выявлен у около 800 работников медицинских организаций Волгоградской области, в том числе не медперсонала. Умерли 13 сотрудников. Об этом 17 сентября на брифинге заявил заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

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Около 40 сотрудников медорганизаций получили дополнительные выплаты в связи с нетрудоспособностью на общую сумму более 27 млн рублей. При этом у тех, кто перенёс заражения инфекцией, не выявлено ни одного случая стойкой утраты работоспособности. Жертвами коронавируса стали 13 медиков, в четырёх случаях произведены соответствующие выплаты, остальные находятся на экспертизе.

В Волгоградской области заготовлено 62 литра антиковидной плазмы, это 224 дозы, которые выданы для лечения пациентов в 202 медорганизациях.