Москва, 17 сентября 2020, 14:35 — REGNUM Издательство Hobby World выпустило в России необычную комикс-игру «Похищение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщают в пресс-службе компании.
«Похищение» — это детективный триллер, главному герою которого нужно будет спасти свою дочь от похитителей. Игроки при этом будут принимать различные решения и, в зависимости от полученного результата, переходить на определённые страницы комикса.
Напомним, Hobby World — это крупнейшее российское издательство, занимающееся выпуском настольных игр. Оно было основано в 2001 году.
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