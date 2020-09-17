Махачкала, , 14:28 — REGNUM Проект «Вахта Героев», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 17 сентября в Дагестане. Мероприятия пройдут в шести городах республики в течение трех дней, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по нацполитике и делам религий региона.

В рамках проекта в городах Дагестана пройдут встречи Героев Российской Федерации с молодежью. Ожидается, что в ходе этих встреч молодое поколение республики познакомится с современными героями Отечества и героическими страницами военной истории России.

«Проект «Вахта Героев» направлен на популяризацию героической истории нашего народа на примере боевых подвигов защитников Отечества», — отметили в ведомстве.

Встречи с героями пройдут в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше, Кизляре и Кизилюрте. В столице республики 17 сентября также состоится торжественное открытие мемориальной доски Герою России Тулпару Мусалаеву.