Варшава, , 14:16 — REGNUM Министерство инфраструктуры Польши работает над поправкой к правилам дорожных знаков. На дорогах могут появиться новые обозначения. Об этом передает Polskie Radio 24.

Изменения коснутся в первую очередь объема информации, который предоставляет тот или иной знак. Инициаторы указывают на необходимость сделать знаки «более информативными», что, по их мнению, будет способствовать повышению безопасности участников дорожного движения.

Предлагается ввести знак «Зона платной парковки в центре города», который будут ставить на въездах в зону, где взимается плата за парковку автомобиля. Также речь идет о дополнении в знак, указывающий на наличие автозаправочных станций: под каждым из них предлагается располагать таблички с указанием расстояния до АЗС.