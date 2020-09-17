Уфа, , 14:45 — REGNUM Граждане Киргизии скопились в Куюргазинском районе Башкирии из-за закрытия границы Казахстана. Об этом 17 сентября сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в социальной сети.

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По его словам, граждане находятся в селе Ермолаево. До решения вопроса проезда через границу, им предоставили временное размещение, а также горячее питание. Охрану порядка осуществляют сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что посольства заинтересованных государств осведомлены о сложившейся ситуации. Ожидается, что в ближайшие два-три дня посольство Киргизии решит данный вопрос и граница будет открыта, после чего граждане Киргизии смогут уехать на свою родину.

По данным ИА «Башинформ», ожидают выезда на родину более 1,3 тыс. граждан Киргизии, в том числе 24 беременные женщины и 35 несовершеннолетних. Пункты временного пребывания были развернуты в четырех муниципальных образованиях. В Куюргазинском районе в с. Ермолаево размещены 244 человека. Еще 219 иностранных граждан были отправлены в Ишимбайский район. В Мелеузовский район доставили 330 человек и еще 300 человек — в Кумертау.

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