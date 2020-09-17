Киев, 17 сентября 2020, 14:13 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Об этом сообщило 17 сентября издание Strana.ua.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»
Данную информацию удалось узнать благодаря фотографу издания, который сфотографировал электронную переписку членов фракции в сессионном зале парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее больного COVID-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в немецкую клинику Charite. У чиновника обострились хронические болезни.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэр украинского Харькова госпитализирован в Берлине
Читайте развитие сюжета: В ВСУ за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом