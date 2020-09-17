Киев, , 14:13 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Об этом сообщило 17 сентября издание Strana.ua.

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Данную информацию удалось узнать благодаря фотографу издания, который сфотографировал электронную переписку членов фракции в сессионном зале парламента.

«В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020», — сказано в сообщении, адресованном депутатам фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее больного COVID-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в немецкую клинику Charite. У чиновника обострились хронические болезни.

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