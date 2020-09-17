Магас, , 14:09 — REGNUM В Ингушетии установлены два факта мошенничества при реализации двух национальных проектов. В хищении денежных средств подозревают двух руководителей компаний. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила около 2,7 млн рублей, сообщили 17 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Так, сотрудники УЭП и ПК МВД по Ингушетии установили, что 47-летний предприниматель — житель селения Плиево — похитил более 490 тыс. рублей, выделенных по национальному проекту «Городская среда» на благоустройство общественной территории — центральной площади в селе Пседах.

Еще один факт хищения был совершен при строительстве дома культуры в селе Вежарий. Работы выполняла компания, директором которой является 47-летняя жительница города Карабулака. Было похищено более 2,4 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда».

Оба мошенничества были совершены путем завышения объемов выполненных работ и внесения недостоверных сведений в акты приемки.