Москва, , 14:11 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с грозой и сильным ветром в Московской области выпустило 17 сентября ГУ МЧС региона.

Уточняется, что в связи с прохождением активного холодного фронта с запада на восток, в период с 12:00 с сохранением до конца суток 17 сентября местами в Подмосковье ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни.

Также добавляется, что при грозе возможно усиление ветра с отдельными порывами до 15−20 м/с.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется: убрать хозяйственные вещи со двора и балкона в дом, обрезать сухие ветки, автомобиль стараться парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а находясь на улице — стараться обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая погода ожидается в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.