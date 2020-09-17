Рязань, , 14:05 — REGNUM Плановое уничтожение крупной партии различных наркотиков провели полицейские в Рязанской области. В промышленную печь отправили 60 кг запрещённых веществ, изъятых из незаконного оборота, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Наркотики были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий в 2019 — 2020 годах. Пока уголовные дела расследовались, запрещённые вещества хранились как вещественные доказательства, после вступления в силу приговоров суда наркотики отправили на уничтожение.

«Под охраной сотрудников спецназа «Гром» партия вредоносных веществ была вывезена на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожена в плавильной печи при температуре свыше тысячи градусов Цельсия», — уточнила сотрудник пресс-службы УМВД Валерия Бирмилеева.

В огне сгорели синтетические и растительные наркотики, изъятые по 148 уголовным делам в отношении 154 лиц.