Рязань, 17 сентября 2020, 14:05 — REGNUM Плановое уничтожение крупной партии различных наркотиков провели полицейские в Рязанской области. В промышленную печь отправили 60 кг запрещённых веществ, изъятых из незаконного оборота, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
Наркотики были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий в 2019 — 2020 годах. Пока уголовные дела расследовались, запрещённые вещества хранились как вещественные доказательства, после вступления в силу приговоров суда наркотики отправили на уничтожение.
В огне сгорели синтетические и растительные наркотики, изъятые по 148 уголовным делам в отношении 154 лиц.