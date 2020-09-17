Ульяновск, , 13:55 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы единичные случаи заражения в нескольких школах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным на 16 сентября, по одному случаю заражения зафиксировано в 13 школах. Дети, у которых подтверждено заражение SARS-CoV-2, изолируются. При этом в ведомстве уточняют, что классы продолжают учиться в прежнем формате, оставаясь под медицинским наблюдением. Отмечается, что направлять на дистанционное обучение классы будут при наличии второго случая заражения коронавирусом.

«В случае высокой заболеваемости дистанционный формат будет вводиться в отдельных классах или школах. К этому надо быть готовыми и строго соблюдать все правила, рекомендации Роспотребнадзора», — заявлял ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 сентября в Ульяновской области подтверждено 13 913 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 795 человек, умерли 140 пациентов с COVID-19. Продолжают лечение 1978 пациентов с коронавирусом.

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