Махачкала, , 13:59 — REGNUM Жительница Дагестана заподозрена в оказании помощи боевикам в одной из сирийских больниц. В отношении нее возбуждено уголовное дело, пишет 17 сентября «Интерфакс».

По данным российских спецслужб, в июне 2014 года фигурантка вылетела из Дагестана в Турцию, а оттуда неустановленным способом добралась до Сирии. В ближневосточной стране она добровольно вступила в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) и по сей день в качестве санитарки помогает участникам бандподполья в одной из больниц города Табка.

Отмечается, что действия женщины квалифицированы по статье об участи в НВФ. Правоохранительные органы России пока официально не подтвердили данную информацию.