Кампала, , 13:55 — REGNUM Голова ребенка, которую мужчина пытался пронести в парламент Уганды в понедельник, 14 сентября, вероятно, принадлежит обезглавленному телу, найденному в Масаке, к юго-западу от столицы Кампалы. Об этом передаёт Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение полиции.

22-летний Джозеф Нувашаба, который, предположительно, пытался пронести голову в пакете, в настоящее время находится под стражей в Департаменте уголовных расследований страны (CID).

Напомним, что семья в Масаке недавно сообщила о пропаже ребёнка, и теперь полиция планирует провести генетический тест, чтобы установить, был ли убитый мальчик их ребенком.

Челны семьи рассказали местным СМИ, что они наняли Нувашабу в качестве работника фермы. Ему было назначено психиатрическое обследование.

Нувашаба сказал полицейским после своего ареста, что он намеревался доставить голову ребенка спикеру парламента Ребекке Кадаге.

Спикер никак не прокомментировала произошедшее. Во вторник, 15 сентября, она заявила депутатам, что ждет результатов полицейского расследования.