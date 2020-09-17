ржев, , 13:43 — REGNUM Церемония закрытия Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» состоялась на Ржевском мемориале Советскому солдату 17 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В церемонии приняли участие специальный представитель президента России Сергей Иванов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Церемония закрытия Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» Пресс-служба правительства Тверской области

«В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию. Сегодня важное событие для нас — мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в экспедиции. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата», — сказал на церемонии Игорь Руденя.

«Это место является одним из святых с точки зрения подъема павших в Великой Отечественной войне. С октября 1941 года по март 1943 года здесь постоянно шли бои, здесь сложили головы сотни тысяч наших соотечественников. Поисковые отряды выполняют огромную работу, которая важна и нужна не только для всей страны, но и для иностранных государств», — отметил Сергей Иванов.

Григорий Рапота, обращаясь к участникам экспедиции, отметил, что поиск останков ставит точку в войне для погибших в ней солдат и восстанавливает историческую справделивость

«Благодаря вам, внимание общественности было привлечено к малоизвестной странице — Ржевской битве. Благодаря вам родилась идея создания Ржевского мемориала. В рамках экспедиции соединены усилия россиян и представителей стран СНГ, солдаты которых полегли на ржевской земле», — сказал Рапота.

Почётные гости осмотрели предметы военных лет, обнаруженные во время экспедиции, пообщались с представителями поисковых отрядов. Всего в текущем году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации. С 4 сентября 2020 года поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района.

С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны — это самое большое число найденных на ржевской земле красноармейцев за весь период проведения экспедиций. Поисковики обнаружили 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники пяти красноармейцев.

На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова — правнуку. Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

В Тверской области поисковые экспедиции проводятся с 1988 года. Вахта памяти не прерывалась ни разу за все 32 года — каждую весну поисковики отправляются на места боёв, чтобы погибшие солдаты могли обрести покой. Земле за весь период были преданы более 60 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше пяти тысяч имен без вести пропавших воинов.