Нью-Йорк, США, , 13:42 — REGNUM Глава издательской компании Take-Two Interactive Штраус Зелник заявил: он рад тому, что фирма не стала вкладывать деньги в технологии виртуальной реальности. Об этом 17 сентября сообщил журнал PC Gamer.

«В течение многих лет была вся эта шумиха вокруг VR, и меня это не очень вдохновляло, — сказал Зельник, — к счастью, в результате мы не тратили на это деньги».

Выяснилось, что аналогичным образом генеральный директор Take-Two относится к облачному геймингу. По мнению Зелника, эта технология не станет «преобразующей», поскольку геймеры всё равно будут покупать консоли и тратить на них деньги. Он добавил, что в этом случае ещё существуют различные технические проблемы, из-за которых некоторые любители видеоигр не могут пользоваться услугами облачных игровых потоковых сервисов.

Напомним, в «портфель» Take-Two Interactive входят успешные проекты видеоигр студии Rockstar Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Компания также выступила в качестве издателя таких хитов, как NBA 2K20, Borderlands 3, Civilization 6, и The Outer Worlds.

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